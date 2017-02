Obecnie świat się znacznie zmienił, a klientom zależy, aby w jednym miejscu móc załatwić kilka usług oraz żeby maksymalnie zaoszczędzić swój cenny czas. Ta zmiana dosięgnęła również kantory, które poddając się obowiązującym trendom, znacznie poszerzyły swoją ofertę, dzięki której zyskują masę nowych klientów.



Kantory oferujące niektóre usługi bankowe



Każdy kantor oferuje swoją flagową usługę, czyli wymianę walut. Bardzo często w kantorach są obecne dostępne mniej popularne waluty, dzięki czemu każdy klient może załatwić swoją sprawę niemal od razu. Stosunkowo nową usługą oferowaną przez kantory stacjonarne są przekazy pieniężne oraz możliwość płacenia za rachunki. Tego rodzaju usługi wydają się logiczne, ponieważ klient wymienia pieniądze i od razu może nimi obracać. Kantor zyskuje w ten sposób kolejne transakcje.



Już kilka lat temu mogliśmy zaobserwować połączenie usługi wymiany walut z tak zwanym „lombardem”. Bardzo dobrze się to sprawdziło szczególnie w dużych miastach, w których zastawianie wartościowych rzeczy nadal cieszy się bardzo dużą popularnością. Obecnie kantory oferują również sprzedaż ubezpieczeń, kredytów, a nawet doładowania telefonu. Można więc śmiało powiedzieć, że w kantorze załatwimy wszystko, co związane jest z naszymi finansami.

Sprzedaj złoto w kantorze

Od dłuższego czasu możemy również zaobserwować wzrost wartości złota. Wykorzystując tę tendencję, kantory również uruchomiły handel złotem i kamieniami szlachetnymi. Inwestorzy oraz osoby prywatne, obawiające się skutków kryzysu, wywindowały jego kurs do najwyższych w historii poziomów. Popyt na złoto jest tak duży, że w większości punktów często zaczyna go brakować, a kantory skupują złote monety od każdego, kto jest gotów je sprzedać. Mimo że ponad połowę krajowego rynku złota inwestycyjnego kontroluje Mennica Państwowa, to obrót tym kruszcem jest świetnym biznesem także dla pozostałych podmiotów, w tym kantorów. Możemy w nich sprzedać niepotrzebne złoto, a także wartościowe monety. Większość kantorów wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, dzięki któremu pracownicy są w stanie dokładnie oszacować wartość monety i kamieni.

Kantory kooperują z biurami podróży

Biuro podróży bez problemu znajdziemy w każdym centrum handlowym. Ponieważ większość klientów tych placówek to osoby, które szukają wyjazdu wypoczynkowego, większość biur podróży oferuje również wymianę walut. Dzięki temu klienci mogą od razu przygotować gotówkę, która potrzebna im będzie podczas wyjazdu. Komplementarność usług sprawdza się w każdej branży, a połączenie kantoru z biurem podróży jest tego najlepszym przykładem.

Kantor w każdym bankomacie

Ciekawym zjawiskiem jest również możliwość wypłaty obcej waluty w bankomacie. Z takiej usługi mogą korzystać klienci sieci Euronet, która jest jedną z większych sieci bankomatowych w Polsce. Uługa dostępna jest dla wszystkich kont, które funkcjonują w walucie innej niż wypłacana (np. jeśli posiadamy konto w złotówkach, możemy wypłacić euro). Banki nie pobierają za tą usługę żadnej dodatkowej prowizji, a kurs po jakim kupujemy walutę, zawsze pojawia się na ekranie przed potwierdzeniem transakcji.

Jak można zauważyć, usługi oferowane przez kantory rozwijają się bardzo szybko. Co jeszcze będziemy mogli załatwić w punktach wymiany walut? Ciężko wskazać dokładny kierunek, jednak możemy być pewni, że kantory nadal będą stawiały na mocny rozwój w sektorze finansowym.