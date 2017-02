Wydaje się, że prowadzenie kantoru to czysty zysk, ponieważ cały czas mamy do czynienia z pieniędzmi. Czy rzeczywiście tak jest? Postanowiliśmy dokładnie sprawdzić, co jest nam potrzebne, aby móc uruchomić swój własny kantor.

Krok pierwszy: plan techniczny

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że działalność kantorów w polskim prawie została sklasyfikowana jako działalność maklerska. Taka klasyfikacja oznacza, że każdy, kto chce otworzyć kantor, musi spełnić szereg warunków formalnych, m.in.:

Nie może być osobą karaną za przestępstwa skarbowe

Musi uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez NBP

Ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zawieranych w kantorze transakcji

Skomplikowane procedury urzędowe to jedna strona medalu, ponieważ drugi problem stanowi bezpieczeństwo. W kantorach zazwyczaj znajduje się spora ilość gotówki, która może nęcić przestępców ściągających haracze, złodziei i oszustów. Aby się należycie ochronić, należy jeszcze przed otwarciem działalności przemyśleć wszystkie zabezpieczenia techniczne oraz formę ochrony.

Stwórz plan marketingowy

Myślałeś, że kantor nie potrzebuje marketingu, ponieważ klienci zawsze się znajdą? Pamiętaj, że konkurencja nie śpi, a także, że obecnie musisz „walczyć o klienta” z placówkami online. Tworząc plan marketingowy upewnij się, że znalazłeś najlepszą lokalizację, oraz że twój kantor jest odpowiednio oznaczony. Jeśli twoja placówka znajduje się w ścisłym centrum miasta, galerii handlowej lub na dworcu, klienci na pewno cię znajdą. Jednak w każdym innym miejscu to ty musisz ich znaleźć. Kantor może funkcjonować w każdej małej miejscowości i zawsze ktoś skorzysta z jego usług. Jeśli jednak myślisz o swojej działalności na poważnie i chcesz, aby przynosiła maksymalne zyski, dokładnie przemyśl wybraną lokalizację.



Mówiąc o strategii internetowej nie zapomnij o obecności w sieci. Warto chociażby znaleźć się na jednej z większych wyszukiwarek kantorowych, w zakładce https://strefawalut.pl/kantory. To właśnie tam szukamy informacji, więc jest duże prawdopodobieństwo, że spora część klientów znajdzie cię najpierw w internecie.

Obsługa kantoru

Zgodnie z obowiązującą ustawą, każdy pracownik kantoru musi odbyć kurs walutowy. Zazwyczaj takie szkolenie trwa 2-3 dni i kończy się egzaminem oraz stosownym certyfikatem. Pracownikiem kantoru może być również osoba, która przez minimum rok pracowała w banku, przy obsłudze transakcji walutowych. Zanim kogokolwiek zatrudnisz, sprawdź jego kompetencje, doświadczenie oraz ukończone szkolenia, aby uniknąć kar i problemów. Wybrani pracownicy będą twoją wizytówką, więc warto zadbać, aby wyglądali schludnie oraz rozmawiali z klientami na odpowiednim poziomie.

Jak wyposażyć kantor

W kantorze powinny znaleźć się wszystkie rzeczy, które ułatwią i usprawnią jego funkcjonowanie, a także zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę. Komputer, interkom kasowy, tester banknotów, liczarki, sejf oraz inne elementy wyposażenia to koszt minimum 20 tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że jet to inwestycja, która w przyszłości bardzo zaprocentuje.

Czy warto zakładać kantor?

Mimo tego, że w kantorze cały czas operujemy pieniędzmi, zyski z tego przedsięwzięcia nie są aż takie duże, wiec warto wszytko dwa razy przeliczyć i sprawdzić, niż później żałować. Z pewnością, kantor nie jest rozrywką i trzeba do niego podejść bardzo poważnie.

Wszystkim osobom zamierzającym otworzyć swój własny kantor życzymy na tyle dobrej lokalizacji aby przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem - Ekipa StrefaWalut.pl.