Całodobowa wymiana walut w kantorach internetowych

Zazwyczaj wymiana walut jest możliwa wtedy, kiedy transakcje odbywają się na forexie, a więc z wyłączeniem wieczorów i weekendów. Rynek forex bowiem otwiera się o godzinie 23:00 polskiego czasu w niedzielę, a kończy swoją aktywność w piątek także o 23:00. Co więcej, e-kantory przeważnie otwierają swoje biura o 8-9 godzinie, a zamykają je około godziny 17-18, czyli kilka godzin przed 23:00. W tym czasie więc nikt z obsługi nie jest w stanie przyjąć lub zrealizować transakcji. Ponieważ oczekiwania i potrzeby klientów bardzo szybko się zmieniają i wiele osób potrzebuje wymieniać pieniądze w nocy, właściciele kantorów internetowych znaleźli rozwiązanie dla tego problemu.

Wymiana walut nie tylko podczas pracy kantorzów

Niektóre kantory internetowe oferują specjalne zlecenia, dające możliwość zawierania transakcji walutowych przez 24 godziny na dobę, pomimo faktu, że w niektórych godzinach transakcje nie odbywają się na forexie. Korzystając z nich nasza transakcja „czeka w kolejce” na obsłużenie. Najczęściej osoba, która przychodzi rano do pracy, najpierw realizuje oczekujące transakcje, a dopiero później przechodzi do spraw bieżących. Jest to rozwiązanie, które przyśpiesza realizację zleceń, jednak nie do końca rozwiązuje problem.

Jednak aby umożliwić swoim klientom dokonywanie transakcji 24 h na dobę, stworzono specjalne miejsca w sieci, gdzie wymiana walut odbywa się 24h na dobę.

Które kantory internetowe oferują 24h transakcje

Aby sprawdzić czy dany kantor oferuje możliwość zakupu waluty przez 24h, należy wejść w jego wizytówkę na strefie walut i w danych podstawowych znaleźć informację "Wymiana 24h".

Alternatywnie wchodzimy na porównanie wszystkich placówek na https://strefawalut.pl/kantory-internetowe i informację tą znajdujemy w zbiorczej tabelce.

Z czym się wiąże takie udogodnienie?

Większość kantorów w tym czasie po prostu podnosi kursy wymiany walut. Spread z reguły wzrasta. Dzięki temu użytkownicy są zadowoleni, ponieważ mogli szybciej wymienić potrzebne im pieniądze, natomiast kantory zarabiają o wiele więcej niż w dni powszednie. Zdarzają się również kantory, które zastosowały inne rozwiązanie. Przykładem jest jeden z kantorów co oferuje tzw. zleceniem 'czekam na kurs', który będzie zaproponowany w godzinach pracy kantoru.

Niestety niektórzy klienci obawiają się, iż zlecenie typu 'czekam na kurs' gdyż kantor nie ponosi ryzyka. Następnego dnia może dokonać zwykłej kalkulacji, czy kurs, który został zaproponowany użytkownik dzień wcześniej może być zaakceptowany przez kantor. Kantor teoretycznie więc może wybierać tylko te zlecenia, na których zarobi, a odrzucać te stratne.



Niektóre kantory mają też zapisy regulaminowe, iż w przypadku dużych anomalii lub znaczących zmian kursowych mogą odstąpić od transakcji.

Rynek walutowy nigdy nie śpi

Wszystkie kursy walut, na podstawie których wymieniamy pieniądze, oparte są na notowaniach rynku forex. To, że w Polsce giełda jest już zamknięta, nie oznacza, że na świecie również nic się nie dzieje. Kiedy my kładziemy się spać, swoją pracę rozpoczynają bowiem rynki australijskie, japońskie, azjatyckie oraz amerykańskie, które mają bardzo duży wpływ na to, co dzieje się na naszej giełdzie. Inwestorzy, którzy zawodowo zajmują się giełdą korzystają ze specjalnych programów, dzięki którym mogą obserwować różne rynki, dzięki temu są w stanie wykorzystać odpowiedni moment, aby kupić lub sprzedać jak najkorzystniej waluty.