Od lat 90. Polski rynek kantorów się diametralnie zmienił, ponieważ w całym kraju powstały tysiące placówek, w których znajdziemy waluty z całego świata.

Polska potęga walutowa

Obecnie ilość kantorów w Polsce niejednokrotnie jest większa niż ilość placówek wymiany walut w krajach Europy Zachodniej. Najłatwiej tę tendencję zaobserwować na podstawie danych dotyczących stolic. W Warszawie możemy wymienić pieniądze w ok. 150 różnych kantorach na terenie całego miasta, natomiast mieszkańcy czeskiej Pragi mają do swojej dyspozycji trzy razy mniej placówek. Identyczne wnioski możemy wyciągnąć, porównując Warszawę z innymi miastami w Europie. Aby wyniki były jak najbardziej miarodajne, najlepiej jest przeliczać liczbę kantorów w porównaniu do liczby mieszkańców, tak, jak w poniższym zestawieniu:

Źródło: https://strefawalut.pl/kantory-duze-zageszczenie-kantorow-w-polsce-443

Patrząc na powyższe zestawienie od razu widać, że stolica Polski jest liderem co do ilości stacjonarnych kantorów w przeliczeniu na mieszkańców. Co ciekawe, liczba kantorów w naszym kraju nie spadła nawet mimo wzrostu popularności kantorów internetowych. Wszystkie placówki wymiany walut w stolicy oraz w innych miastach w Polsce utrzymują się na rynku, a co więcej powstają nowe. Patrząc na ich kondycję oraz ilość klientów korzystających z ich usług, nie ma zagrożenia, że w najbliższym czasie ta sytuacja się zmieni.

Dlaczego w Polsce funkcjonuje tak duża liczba kantorów?

Patrząc na polski rynek walutowy, nie można twierdzić, że dobra kondycja kantorów powiązana jest jedynie z dobrym poziomem życia w Polsce oraz z kondycją gospodarczą. Bez wątpienia na taki stan rzeczy bardzo duży wpływ ma również historia, położenie geograficzne oraz znaczenie naszego kraju w gospodarce międzynarodowej.

Na dużą ilość kantorów w Polsce wpływają poniższe czynniki:

Zwiększenie popularności wyjazdów zagranicznych;

Istotna rola Polski jako kraju tranzytowego;

Sąsiedztwo z państwami, w których obowiązują inne waluty;

Duża ilość emigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej;

Wzrost liczby osób pracujących lub czasowo mieszkających w krajach Europy Zachodniej;

Popularność kredytów hipotecznych udzielanych w obcych walutach;

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego.

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Polsce działa tak duża liczba kantorów, z pewnością kluczowe znaczenie ma nasza odrębność walutowa. Gdyby w Polsce, tak jak w krajach na zachodzie Europy obowiązywało Euro, nie mielibyśmy potrzeby, aby tak często wymieniać waluty. Obecnie korzystamy z kantorów niezależnie od tego, do jakiego kraju się udajemy, ponieważ wszędzie obowiązuje inna waluta niż w Polsce. Wprowadzenie jej zmiany bez wątpienia negatywnie wpłynie na funkcjonowanie placówek wymiany walut w naszym kraju oraz znacznie zmniejszy ich liczbę.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrefaWalut.pl to pierwsza w Polsce strona porównująca kursy w kantorach internetowych. Od 2012 roku zajmujemy się kompleksowo tematyką wymiany walut online.