Po wejściu do Unii Europejskiej bowiem znaczna część przedsiębiorców rozpoczęła działalność międzynarodową, prowadząc interesy z zagranicznymi kontrahentami. W dodatku czasy te pokryły się z okresem kiedy dostęp do nowoczesnych rozwiązań finansowych znacznie się ułatwił, dzięki internetowi.

Co to jest hedging?

Mówiąc najprościej jest to rodzaj strategii, która służy do zabezpieczenia np. cen surowców, paliw czy kursów wymiany walut, dzięki której niskim kosztem firma może ochronić swój zysk. Dzięki hedgingowi, firma może się skupić na swojej podstawowej działalności operacyjnej, a nie na spekulacjach związanych z cenami surowców czy walut, na które nie ma i tak wpływu.

Hedging w działalności firmy oraz w inwestowaniu

Ruch cen surowców i walut może w bardzo dużej mierze wpłynąć na zyski firmy. Bardzo często nagłe podniesienie cen surowców czy zmiany kursów walutowych powodują kryzys w przedsiębiorstwie, w konsekwencji którego może dojść nawet do zawieszenia działalności. Pomimo faktu, że przedsiębiorca wykonywał swoją działalność należycie, tak jak zawsze. Błędem było jednak to, że nie zabezpieczył się odpowiednio na wypadek zmian cen. Hedging dla firmy jest swoistym ubezpieczeniem. Z jedną drobną różnicą - w przypadku ubezpieczenia ryzyko wystąpienia zdarzenia jest z reguły małe lub co najmniej umiarkowane. Podczas gdy zmiany cen są niemal pewne i zawsze mają wpływ na bilans czy rachunek zysków i strat firmy. W przypadku cen z małym lub umiarkowanym ryzykiem możemy mieć do czynienia tylko jak określimy naprawdę duże pułapy zmian kursowych. Oznacza to, iż rozsądny przedsiębiorca (nie spekulant) powinien zawsze się zabezpieczać na wypadek zmian cen kluczowych w jego firmie pozycji.

Dzięki hedgingowi firmy mogą się skupić na swojej działalności operacyjnej, nie zwracając uwagi na kursy walut, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zysk firmy.

Z tego powodu duże przedsiębiorstwa takie jak np. firmy energetyczne, linie lotnicze czy międzynarodowe fabryki wykorzystują strategię hedgingu poprzez zakup instrumentów pochodnych na zabezpieczenie swoich aktyw. Dzięki takim działaniom przy stosunkowo niewielkich kosztach są w stanie zabezpieczyć się na wypadek niekorzystnych zmian rynkowych. Jednocześnie, przy korzystnych zmianach nie zyskają tyle co by mogli. Jednak jest to odpowiednie działanie, gdyż jak już kilka razy podkreślaliśmy w niniejszym artykule – zwykłe przedsiębiorstwa nie powinny zajmować się spekulacją.

Co ciekawe, nawet firmy zajmujące się spekulacją wykorzystują hedging w inwestycjach. Mechanizm działania jest identyczny. Firma obstawia określony ruch cen i jednocześnie zabezpiecza się przed stratami kupując odpowiedni instrument pochodny. Jednak spekulantom nie zależy na całkowitym zminimalizowaniu ryzyka związanego ze zmianami cen, a jedynie na jego ograniczeniu na tyle o ile są w stanie podjąć swoje ryzyko spekulacji.

Czy firmy mogą całkowicie zniwelować ryzyko wynikające ze zmienności kursu walut?

Niestety nie jest to możliwe, ponieważ na wahania kursów walut wpływa wiele czynników, m.in.: politycznych, gospodarczych i kulturowych. Wybranie odpowiedniej strategii zabezpieczenia, może pomóc firmom odpowiednio zadbać o swoje interesy oraz nie stracić na wahaniach kursów.

100% zabezpieczenie jest praktycznie nie możliwe do osiągnięcia, gdyż zawsze może wydarzyć się jakiś niekontrolowany „kataklizm”.

Ryzyko walutowe dla firm

Firmy, które chcą ograniczyć ryzyko walutowe, mogą stosować różne rozwiązania lub ich kombinację:

walutę, która pojawia się w firmie (np. płatności od kontrahentów) od razu wymieniać; w tym wypadku wskazane jest korzystanie z internetowych kantorów wymiany walut , w których różnice między kupnem a sprzedażą danej waluty są o wiele mniejsze;

, w których różnice między kupnem a sprzedażą danej waluty są o wiele mniejsze; w momencie kiedy pojawiają się w firmie jakieś zobowiązania lub należności walutowe, firma powinna wykupić przeciwstawny kontrakt na walutę na giełdzie walutowej forex; z reguły sprowadza się to do skorzystania z platformy forexowej

firmy mogą również wykupić polisę ubezpieczeniową, która zabezpieczy ich działalność przed wahaniem kursów.

Niestety jest to rozwiązanie bardzo drogie, w związku z czym tylko niewielka ilość firm może sobie na nie pozwolić. Ponadto polisa bardzo często nie zabezpiecza interesów firmy w 100%, więc możliwe, że mimo wszystko przedsiębiorca i tak będzie musiał ponieść straty.

W większych firmach za ryzyko kursowe odpowiada dyrektor finansowy, który musi podejmować odpowiednie kroki przeciwdziałające stratom. Osoba z odpowiednimi kompetencjami doradzi, w jaki sposób prowadzić interesy z zagranicznymi kontrahentami, aby zarabiać na nich jak najwięcej.

Kto powinien korzystać z hedgingu?

Wydawać by się mogło, że hedging wykorzystywany jest tylko przez największe firmy na rynku. Jest to błędne myślenie, ponieważ niestabilne kursy walut wpływają na działalność każdej firmy prowadzącej międzynarodowe interesy, niezależnie od jej wielkości. Ponadto kursy powinny również interesować przedsiębiorców, którzy korzystają z dotacji z UE oraz z kredytów zaciągniętych w obcych walutach. Hedging jest coraz bardziej popularną strategią finansową a dynamiczny rozwój handlu sprawia, że w wielu firmach staje się standardem.

