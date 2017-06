Przyszłość kantorów stacjonarnych wg StrefaWalut.pl

Ostatnio kantory internetowe zdobywają coraz większą popularność, a w wielu prognozach i przewidywaniach możemy przeczytać, że w końcu e-kantory wyprą tradycyjne placówki wymiany walut. Czy jest to prawda?

Więcej pieniędzy wymieniamy w placówkach stacjonarnych

Zgodnie z raportem NBP klienci tradycyjnych kantorów wymieniają ok. 150 miliardów rocznie. W tym samym czasie kantory online obracają jedynie ok. 30 miliardami rocznie, a więc póki co w internecie wymieniamy pięć razy mniej pieniędzy. Należy podkreślić, iż obecnie mamy do czynienia z bardzo świadomym klientem, który wie, ile płaci za walutę oraz bez problemu może sobie porównywać kursy. Idąc więc do kantoru, potencjalny klient doskonale wie, że mógłby mniej płacić za wymianę a dodatkowo, zrobić to z pozycji własnego komputera. Wybór jednostki stacjonarnej świadczy o tym, że klienci bardziej ufają takim miejscom i nie chcą z nich rezygnować.

Zalety kantorów stacjonarnych

Osoby korzystające z usług tradycyjnych placówek wymiany walut jako jedną z najważniejszych zalet wymieniają bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Mimo cyfryzacji i przyzwyczajenia do zakupów online, wymieniając pieniądze zależy nam na bezpośrednim kontakcie ze sprzedającym. A oto jakie inne zalety kantorów stacjonarnych wymieniają klienci:

Możliwość negocjacji kursów;

Czytelna tablica z obowiązującymi kursami;

Szybka realizacja transakcji;

Otrzymanie wymienionych pieniędzy w gotówce;

Brak obowiązku rejestracji;

Brak obowiązku zakładania konta walutowego;

Kto najczęściej korzysta z kantorów stacjonarnych?

Mogłoby się wydawać, że kantory stacjonarne to miejsca, z których korzystają osoby starsze. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ korzystają z nich wszyscy: niezależnie od wieku czy płci. Jedna z największych porównywarek kantorów, każdego miesiąca jest odwiedzana przed ok. 150 tysięcy użytkowników. Czy jest to dużo? Oczywiście jest to spora kwota, ale gdybyśmy policzyli klientów kantorów stacjonarnych, z pewnością podana liczba byłaby kilkukrotnie większa. Kantory internetowe pozostają wygodną alternatywą dla osób spłacających kredyty walutowe. Warto jednak zauważyć, że również te osoby w momencie wyjazdu w podróż służbową czy na wakacje, również bardzo często wymieniają pieniądze w kantorach stacjonarnych.

Czy kantory stacjonarne przestaną istnieć?

Obecnie bardzo często można usłyszeć komentarze, że czas kantorów stacjonarnych się kończy. Patrząc na długą listę zalet kantorów stacjonarnych, można być pewnym, że ten rodzaj usług nie zniknie z naszego rynku. Faktem jest, że kantory internetowe będą się nadal rozwijać i będą cieszyły się coraz większą ilością klientów. Bez wątpienia, dokładnie tak jak w innych dziedzinach handlu, będą to dwie niezależnie od siebie gałęzie działalności, które z sukcesem będą się wzajemnie wypełniać.