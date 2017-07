Rezerwacja kursów walutowych w kantorze online

Kantory internetowe diametralnie odmieniły rynek walutowy i nadały mu nową lepszą jakość. Mimo wielu niekwestionowanych zalet wymiany walut online posiadają jedną, małą wadę: kursy wymiany zmieniają się tu znacznie częściej niż w kantorach stacjonarnych. Aby ułatwić użytkownikom podjęcie decyzji i pokazać im, że to ich interes jest najważniejszy wprowadzono tzw. rezerwację kursów, która jest też znana jako zlecenie wymiany z odroczoną wpłatą.

Kantory internetowe, które oferują tą usługę, można znaleźć na stronie https://strefawalut.pl/kantory-internetowe, po uprzednim przefiltrowaniu wg kryterium wpłata po transakcji. Na ten moment jest ich 18, na ponad 50 firm. Poniżej pokazano zrzut przykładowych wyników.

Poza tym, w wizytówce każdego kantoru również widać czy kantor oferuję usługę wpłata po transakcji, a jeżeli tak, to w szczegóły wymiany opisano warunki skorzystania z takiej usługi. Przykład na grafice poniżej.





Na czym polega ta usługa?

Mówiąc najprościej jest to możliwość rezerwacji danego kursu wymiany. Jeśli chcemy np. kupić 2000 euro, ale nie wpłaciliśmy jeszcze pieniędzy na nasze konto walutowe możemy zarezerwować kurs i spokojnie rozpocząć cały proces dokonywania transakcji. Rezerwacja kursu to z reguły „zatrzymanie go” na okres dłuższy niż jeden dzień roboczy, jednak ze względu na fakt, że po naszej rezerwacji kantor przygotowuje dla nas walutę, zlecenie to jest nieodwołalne.Oznacza to, iż jeżeli się z niego wycofamy, to będziemy musieli zapłacić kantorowi odszykowanie. Kantor może przecież przez nas ponieść stratę, gdyż nabył specjalnie dla nas walutę, której kurs mógł się zmienić dla niego niekorzystnie i gdyby miał ją odsprzedać, to musiałby to zrobić ze stratą. Poza tym, brak odszkodowania dawałby możliwość niesamowitej spekulacji na kursach walut.

Wchodząc na stronę kantoru internetowego czasami obok przycisku „kup” odnajdziemy przycisk „rezerwuj” albo w oddzielnym polu wybieramy metodę płatności „wpłata po transakcji”. Po kliknięciu wpisujemy ilość waluty, potwierdzamy kurs oraz podajemy swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu kurs wymiany zostaje dla nas zatrzymany i nie musimy martwić się, że cena danej waluty nagle niespodziewanie wzrośnie lub spadnie. Jednak po rezerwacji, w określonym z góry czasie musimy wpłacić pieniądze na konto e-kantoru.



Kto może rezerwować kursy?

Każdy, kto ma konto w kantorze internetowym ma możliwość zarezerwowania kursu. Niektóre kantory wymagają uzupełnienia formularza potwierdzającego rezerwację, natomiast w przypadku pozostałych niezbędny jest telefoniczny kontakt z obsługą. Cała procedura zajmuje jedynie kilka chwil i na pewno nikomu nie sprawi większego problemu. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić waluty, aby spłacić kredyt, otrzymujesz wynagrodzenie w walucie obcej lub prowadzisz firmę zajmującą się handlem zagranicznym, rezerwacja kursu to rozwiązanie właśnie dla Ciebie. Wykorzystując tę usługę masz zawsze gwarancję, że korzystasz z możliwie najlepszego kursu wymiany.



Rezerwacja kursów wymiany w kantorach internetowych to z reguły darmowa usługa. Klient dokonujący rezerwacji nigdy nie ponosi dodatkowych kosztów. Jednak w zależności od kantoru, niektóre platformy mogą żądać od nas dodatkowe zabezpieczania.

Dla przykładu posłużymy się ofertą Rkantor, którą możesz w całości zobaczyć tutaj.

Rkantor w przypadku wymiany z odroczoną wpłatą mamy 2 dni robocze na wpłatę, przy czym powyżej 100tys. złotych wymagane jest zabezpieczenie 10% nadwyżki powyżej 100tys. złotych; w przypadku nie wpłacenia środków RKantor wykona transakcję odwrotną, z której oczywiście zostaniemy później rozliczeni)



Dlaczego rezerwacja kursu to dobre rozwiązanie?

Przede wszystkim dzięki temu możemy bardziej precyzyjnie zaplanować wszystkie nasze wydatki. Chcesz spłacić kolejną ratę kredytu? A może musisz opłacić fakturę w USD? Po prostu rezerwujesz kurs i nie martwisz się o przyszłe wahania walut. Doskonale wiesz ile zapłacisz za transakcję oraz masz pewność, że ta cena się nie zmieni. Wiele osób zapomina o wymianie walut lub zwyczajnie nie ma czasu, aby się tym zająć. W tym przypadku odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę to nie do końca dobry pomysł, ponieważ nie mamy pewności, w którą stronę kurs się zmieni. Dokonując rezerwacji nie musisz szukać najlepszej oferty, porównywać kursów czy dzwonić do okolicznych kantorów. Kurs dla Twojej transakcji został wcześniej ustalony i potwierdzony.

Poza tym, dzięki wcześniejszej rezerwacji często możemy zaoszczędzić jeszcze więcej. W takiej sytuacji tradycyjne placówki wymiany walut nie mają najmniejszych szans, aby stać się konkurencją dla nowoczesnych kantorów internetowych.

Czym tego typu rezerwacja różni się od rezerwacji telefonicznej w kantorze stacjonarnym?

Listę kantorów stacjonarnych w Polsce można znaleźć pod tym linkiem https://strefawalut.pl/kantory. Z kolei wchodząc w jakąkolwiek wizytówkę e-kantoru, znajdziemy na niej pole telefoniczna rezerwacja kursów (patrz grafika poniżej).

Jak wygląda taka rezerwacja w praktyce?

W przeciwieństwie do rezerwacji w kantorach internetowych, kantor tradycyjny rozmawiając z nami przez telefon nie zna naszych danych osobowych ani nie podpisaliśmy z nim umowy (w przypadku ekantorów akceptujemy regulamin), w związku z tym kantory godzą się na rezerwacje kursów ale raczej wtedy kiedy kurs ofertowy jest dość mocno dla nas niekorzystny. Głównie dlatego, żeby w przypadku naszego nie pojawienia się, kurs nie zmienił się na niekorzyść kantoru. Poza tym, kantory w większości przypadków domagają się od nas żebyśmy się pojawili w kilka godzin.

Często więc, w przypadku kantorów tradycyjnych lepszym rozwiązaniem jest negocjacja na miejscu w kilku kantorach niż wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, po raczej niekorzystnym kursie. Lepiej jest po prostu pojechać na główną ulicę czy lokalizację, na której mieści się wiele kantorów i po prostu przejść się od placówki do placówki. Oczywiście zakup waluty w kantorze stacjonarnym wiąże się często z niedogodnościami logistycznymi i stratą czasu.

Większość osób, które choć raz wymieniały pieniądze w kantorze stacjonarnym i zależało im, aby dokonać transakcji po jak najlepszym kursie, doskonale wiedzą jak męczące i czasochłonne może być odwiedzanie wszystkich kantorów w okolicy i porównywanie ich oferty.