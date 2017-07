W których miejscach kantory stacjonarne są najmniej opłacalne

Choć zainteresowanie kantorami internetowymi nadal rośnie, to na pewno pozycja tradycyjnych placówek wymiany walut przez najbliższe lata drastycznie nie spadnie, a ich właściciele nadal będą mogli liczyć na bardzo duże zyski.

Polska posiada bardzo specyficzny rynek kantorów. Przede wszystkim mamy o wiele więcej stacjonarnych placówek niż większość krajów Europy, a ponadto zainteresowanie ich ofertą nie zmniejsza się. Można śmiało powiedzieć, że kantor uda nam się znaleźć „na każdym kroku”: począwszy na dworcach lotniskach i centrach miast, kończąc na galeriach handlowych oraz osiedlowych pawilonach. Szacuje się, że mamy ok. 5 tysięcy stacjonarnych kantorów w całym kraju, dzięki czemu klienci mogą wybierać najlepszą ofertę i negocjować stawki, ponieważ konkurencja nigdy nie śpi.

Jak wybrać miejsce do otwarcia kantoru

Zanim podejmiemy decyzję o otwarciu naszego kantoru, musimy dokładnie przemyśleć jego lokalizację. Przeprowadzając analizę, warto wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców danego miasta, liczbę kantorów, a także ilość turystów lub zagranicznych pracowników. Im większe miasto oraz większa liczba obcokrajowców, tym szanse na nasz sukces i powodzenie zwiększają się.

Jeśli zdecydowaliśmy już, w jakim mieście otworzymy kantor, następnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego lokalu. Naturalne jest, że na największy obrót mogą liczyć kantory zlokalizowane na dworcach, lotniskach oraz w okolicy ważnych zabytków, ponieważ to właśnie tam przebywa największa liczba obcokrajowców. W takich miejscach oferowany kurs walut jest mało istotny, ponieważ najważniejsze jest szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie transakcji.

Bardzo dobrym pomysłem jest również otwarcie kantoru w galerii handlowej. To właśnie tam załatwiamy większość spraw, korzystamy z banku, z usług fryzjerskich oraz kupujemy wycieczkę wakacyjną. W natłoku spraw i obowiązków jest bardzo prawdopodobne, że kantor otworzony w centrum handlowym okaże się prawdziwą żyłą złota!

Dlaczego Polacy nadal korzystają z oferty kantorów stacjonarnych?

Wydawać by się mogło, że boom związane ze wzrostem popularności e-kantorów sprawi, że koniec ery kantorów stacjonarnych nastąpi bardzo szybko. Tak się jednak nie stało, ponieważ osoby wymieniające pieniądze podeszły do sprawy z bardzo dużą ostrożnością. Mimo wielu akcji informacyjnych, szybkiej obsługi transakcji oraz mimo dużej świadomości na temat dokonywania transakcji w sieci, nadal wiele osób nie chce się do nich przekonać. Możemy więc spodziewać się, że w kolejnych latach ta tendencja się znacznie nie zmieni i nadal bez problemu będziemy mogli znaleźć kantor tradycyjnej wymiany walut, znajdujący się w naszej okolicy.

Gdzie otworzyć nowy kantor?

Zanim otworzymy kolejny kantor, przeanalizujmy wszystkie czynniki związane z demografią danego miejsca oraz z poziomem turystyki. Są to bardzo istotne informacje, które już na starcie pomogą nam zorientować się, czy kantor w wybranym miejscu przyniesie oczekiwane zyski. Możemy się spodziewać, że doskonale wybrane miejsce, świetny marketing oraz atrakcyjne kursy przyciągną do naszej placówki dużo nowych klientów, który chętnie będą wymieniać o nas pieniądze.

