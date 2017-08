Porównaj kantory internetowe dla firm na strefawalut.pl

Intensywny wzrost polskiego importu

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego już od kilku lat podkreślają znaczenie polskiego importu. Z roku na rok sprzedajemy za granicą coraz więcej i zarabiamy na tym coraz większe sumy pieniędzy. Zdaniem GUS w 2016 roku polski import wynosił 777,5 mld złotych. 6 lat wcześniej (w roku 2010) wynosił on 536,2 mld złotych. Łatwo więc obliczyć, że w ciągu 6 lat import wzrósł o niemal 50%. Najważniejsze jest jednak to, że rok do roku wzrasta i bardzo dobrze rokuje na kolejne lata. Rozwijając biznes na rynkach międzynarodowych przedsiębiorcy skupiają się na tym aby korzystać z bezpiecznych, elastycznych i ekonomicznych narzędzi. Dotyczy to nie tylko obszarów produkcji czy świadczenia usług, lecz także zarządzania przedsiębiorstwem oraz optymalizacji jego kosztów. To, co łatwe, intuicyjne i tanie bardzo szybko wypiera skomplikowane procedury i urządzenia, jakie wiodły prym w przeszłości. W ten trend doskonale wpisują się kantory internetowe, które zapewniają szybką i tanią wymianę walut. W skali kwartału lub roku wymiana walut online zapewnia nawet w niewielkiej, rodzinnej firmę bardzo dużą redukcję kosztów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na rozwój i kolejne inwestycje.

Rozwiązanie szyte na miarę, czyli idealny kantor internetowy

Co ciekawe, jeszcze wielu przedsiębiorców, którzy już wcześniej pracowali na rynkach zagranicznych lub tych, którzy dopiero planują rozwój swojej działalności, nigdy nie słyszalo o kantorach internetowych. Jest to zrozumiałe, bo można sobie przecież bez nich poradzić i wymieniać walutę np. w droższych bankach. Dlatego ten artykuł jest dla tych, którzy nie skorzystali jeszcze z tego typu usługi.

Kantory internetowe to już nie tylko wymiana walut

Kantory internetowe to już nie tylko wymiana walut, niektóre z kantorów oferują również przelewy zagraniczne. Chociażby robi tak jeden z największych polskich kantorów internetowych, o czym pisaliśmy w artykule Przelewy24, Internetowykantor.pl i Walutomat połączone aliansem strategicznym. Jeżeli komuś zależy na przelewach zagranicznych to zachęcamy do odwiedzenia strony Przelewy Zagraniczne.

Korzystając z usług tradycyjnego banku, dla każdej waluty musimy posiadać osobne konto. Może się więc zdarzyć, że jedna firma będzie potrzebowała 3,4 lub więcej rachunków. W większości przypadków obsługa każdego konta jest płatna, a od wykonywanych przelewów pobierana jest prowizja. Na przykład w mBanku prowizja wynosi <strong>0,35% kwoty przelewu, min. 20 zł, max. 200 zł</strong>. Oprócz prowizji za przelew u banku nadawcy, mogą wystąpić również koszty banków pośredniczących, a te nie są małe i mogą wynieść nawet <strong>10-50 USD dodatkowo do opłaty bankowej</strong>.

Platforma transferów walutowych lub kantor internetowy z możliwościami przelewów zagranicznych rozwiązuje ten problem. W jednym miejscu kupujemy i sprzedajemy waluty taniej niż w banakach, a do tego wysyłamy tanie przelewy zagraniczne. Dodatkowo korzystamy z bardziej atrakcyjnych kursów wymiany i nie ponosimy dodatkowych kosztów.



Kantory internetowe oferują dostęp do wielu różnych par walutowych oraz posiadają coraz większą liczbę banków współpracujących. Dla biznesu jest to szczególnie ważne, ponieważ takie rozwiązanie skraca czas realizacji przelewów oraz pozwala obniżyć opłaty dodatkowe.



Oprócz wyżej wymienionych możliwości skrojony na miarę kantor internetowy powinien gwarantować:

• Możliwość wykonywania przelewów międzynarodowych.

• Dostęp do konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

• Dostęp do kalkulatora walutowego.



Musimy podkreślić, iż wymienione wyżej cechy to nie są marzenia i przewidywania na przyszłość. Właśnie taką ofertę proponują swoim klientom kantory walutowe. Wystarczy tylko porównać ich oferty, wybrać najlepszą i rozwijać działalność poza granicami Polski.

Zalety portfela walutowego

Klienci firmowi stawiają kantorom internetowym o wiele wyższe wymagania niż osoby indywidualne. Dla nich tworzone są rozwiązania, które nie tylko ułatwiają wymianę walut, lecz także wyprzedzają tradycyjną bankowość elektroniczną. To właśnie oni szczególnie często korzystają z portfela walutowego. Co to jest? Jest to dostęp do kilku rachunków walutowych na jednym koncie. To proste rozwiązanie, dzięki któremu klient zarządza kilkoma kontami, wykonuje przelewy i zleca operacje w serwisie. Portfel walutowy znajdziemy m.in. w Kantorze Alior Banku oraz w rKantor.

Czy powinniśmy obawiać się kantorów internetowych?

Działalność na wielu rynkach międzynarodowych wiąże się z obrotem dużymi kwotami. W związku z tym wielu klientów obawia się o swoje pieniądze oraz o bezpieczeństwo transakcji. Kantory internetowe wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, aby zapewnić swoim użytkownikom pełne bezpieczeństwo. Szyfrowane połączenia SSL, konta chronione hasłami oraz potwierdzanie transakcji kodem SMS to tylko wybrane z wielu stosowanych zabezpieczeń.



Warto więc podkreślić, że zarówno nasze pieniądze, jak również dane osobowe i dane kontrahentów są w e-kantorze są bezpieczne i nie musimy obawiać się o niebezpieczeństwo.

Jaki kantor internetowy wybrać?

Na koniec zawsze pojawia się pytanie, co do wyboru konkretnego kantoru internetowego. Jeśli nie wiem, który kantor wybrać warto zapoznać się z opiniami i rankingami, które dostępne są w sieci. Należy porównać ofertę, koszty oraz wygodę korzystania z portalu. Warto zwrócić uwagę na popularność danego kantoru i opinie użytkowników. Zawsze lepiej również wybrać znany, popularny kantor, np. internetowykantor (ich opis znajduje się tutaj) czy walutomat (opis tutaj). To znane i szanowane marki, którym na pewno możemy zaufać.

